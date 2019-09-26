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Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер

Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
20:04 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч Шахтера против Аталанты.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мнением о грядущем матче Аталанты и Шахтера в Лиге чемпионов. По мнению специалиста, это будет сложный матч для «горняков».

«Я видел первый матч Аталанты в ЛЧ против загребского Динамо (0:4). Результат обманчив. Что касается встречи с Шахтером, то с Аталантой всегда сложно играть. Не хочу давать прогнозы, посмотрим, как сложится матч», – заявил Паулу Фонсека.

Добавим, что первая встреча Аталанты и Шахтера в рамках Лиги чемпионов состоится первого октября в Италии.

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Напомним, Паулу Фонсека возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 год. В летнее межсезонье специалист возглавил Рому.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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