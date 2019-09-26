Эвертон намерен подписать восходящую звезду голландского футбола

Новости спорта:Молодой нападающий голландского ПСВ Дониэлл Мален может перебраться в чемпионат Англии в ближайшем будущем.

Форвард "ПСВ" Дониэлл Мален проводит просто прекрасное начало сезона. В 7 стартовых турах он уже забил 7 голов и помог команде взобраться на 2 место в чемпионате.

Такой взлет не остался незамеченными, многие клубы из топ чемпионатов уже внимательно следят за нападающим. По сообщению The Sun, в данную гонку вступил "Эвертон".

Босс "ирисок" готов потратиться на молодого игрока, точно так же это было сделано летом. Напомним, что тогда ливерпульский клуб оформил переход итальянского таланта Мойзе Кина.

"Эвертон" крайне неудачно проводит старт сезона, за стартовые 6 туров команда идет на 14-м месте.