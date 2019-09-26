Скачать
Четверг, 26.09.2019
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Цуренко вернулась к тренировкам после реабилитации в Испании (Видео)
Цуренко вернулась к тренировкам после реабилитации в Испании (Видео)
Шахтер примет Ворсклу, битва Динамо и Днепра-1: все, что нужно знать о 9-м туре УПЛ
Чемпионат УПЛ: анонс и где смотреть матчи 9-го тура
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте

Эвертон намерен подписать восходящую звезду голландского футбола

Эвертон намерен подписать восходящую звезду голландского футбола
20:14 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой нападающий голландского ПСВ Дониэлл Мален может перебраться в чемпионат Англии в ближайшем будущем.

Форвард "ПСВ" Дониэлл Мален проводит просто прекрасное начало сезона. В 7 стартовых турах он уже забил 7 голов и помог команде взобраться на 2 место в чемпионате.

Такой взлет не остался незамеченными, многие клубы из топ чемпионатов уже внимательно следят за нападающим. По сообщению The Sun, в данную гонку вступил "Эвертон".

Босс "ирисок" готов потратиться на молодого игрока, точно так же это было сделано летом. Напомним, что тогда ливерпульский клуб оформил переход итальянского таланта Мойзе Кина.

Шахтер примет Ворсклу, битва Динамо и Днепра-1: все, что нужно знать о 9-м туре УПЛ

"Эвертон" крайне неудачно проводит старт сезона, за стартовые 6 туров команда идет на 14-м месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Эвертон, Футбол, ФК ПСВ, Новости футбола, Дониелл Мален.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
03 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
04 Кличко встретился со своим бывшим соперником спустя 20 лет после боя (Видео)
05 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь