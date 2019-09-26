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Именитый испанский вратарь назвал самую конкурентную лигу мира

Именитый испанский вратарь назвал самую конкурентную лигу мира
21:22 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа поделился своим мнением об английской Премьер лиге.

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа рассказал, какую лигу мира он считает наиболее сложной, а также о работе с Оле Гуннаром Сульшером.

"АПЛ - самая конкурентная лига мира. Каждый видит ту страсть, с которой здесь играет каждая команда. На сегодняшний день нет более конкуретного турнира нежели чемпионат Англии, здесь очень непросто победить.

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Работа с Сульшером? Он по-настоящему любит "МЮ". Он очень много времени провел здесь, он хорошо знает клуб. И самое главное - команде верит в Сульшера и готов идти за ним до последнего", - заявил испанский голкипер в интервью DAZN.

Сейчас "МЮ" идет лишь на 8-м месте в чемпионате Англии.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Давид Де Хеа.
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