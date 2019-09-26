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Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры

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Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры
20:50 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Где смотреть центральный матч седьмого тура чемпионата Испании Атлетико - Реал Мадрид.

В субботу, 28 сентября, в рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу Атлетико сыграет против Реала. Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

Атлетико - Реал Мадрид

Суббота, 28 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион: "Ванда Метрополитано". Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Главный арбитр - Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Мадридское дерби это без всяких сомнений центральный матч тура номер 7 чемпионата Испании по футболу. Реал под руководством Зидана, несмотря на то, что команда лидирует в турнирной таблице, фаворитом в этом противостоянии считают Атлетико. Причина тому по всей видимости большое количество травмированных футболистов у Реала и неубедительная игра на старте этого сезона. К тому же все помнят летнюю встречу этих клубов, в котором Атлетико уничтожил Реал со счетом 7:3. 

Реал пока не знает горечи поражений в текущем сезоне Примеры, потеряв очки лишь дважды, сыграв в вничью с Вильярреалом и Вальядолидом. Но, стоит отметить, что у Реала еще и не было таких соперников, как Атлетико в этом сезоне чемпионата Испании. Был у команды Зидана серьезный соперник в Лиге чемпионов - французский ПСЖ. И в том матче "галактикос" были разгромлены парижанами со счетом 3:0. 

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Что касается Атлетико, то команда Диего Симеоне отстает от Реала на одно очко в турнирной таблице чемпионата Испании и занимает третью позицию. У "матрасников" есть одно поражение в пассиве в этом сезоне - это поражение в игре с Реал Сосьедадом. 

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Букмекеры также считают фаворитом в мадридском дерби Атлетико. Коэффициенты на этот матч следующие: Победа Атлетико - 2.30, ничья - 3.40, победа Реала - 3.00.

Помимо прямой трансляции на ТВ, за ходом мадридского дерби можно будет следить на сайте Телеграф Спорт, который проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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