Экс-звезда Барселоны назвал игрока Реала лучшим молодым футболистом в мире

Новости спорта:Бывший футболист каталонской Барселоны очень лестно высказался в адрес молодого игрока мадридского Реала.

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, кого считает лучшим молодым игроком в мире.

«Я бы назвал Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала». Существуют футболисты, которые рождаются с большим талантом, и он является одним из них. В сборной Бразилии у меня была возможность внимательно посмотреть на его игру.

Уверен, что скоро мы увидим и услышим о нём больше», — приводит слова Алвеса Business Insider.

Винисиус начал карьеру профессионального футболиста в бразильском «Фламенго» в 2017 году. В 2018-м форвард перешёл в «Реал». В нынешнем сезоне 19-летний игрок забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 5 матчах испанской Примеры.