Шахтер отправляется на матч с Ворсклой с одним форвардом: заявка "горняков"

Новости спорта:Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру определился со списком футболистов, которые отправятся на матч против Ворсклы.

В пятницу, 27 сентября, донецкий Шахтер сыграет поединок девятого тура против полтавской Ворсклы. Игра пройдет на харьковском стадионе ОСК "Металлист".

Главный тренер "горняков" взял на этот матч 20 футболистов, среди которых всего один номинальный форвард. Стоит отметить тот факт, что на игру с Ворсклой португальский специалист не взял Сергея Болбата и Богдана Бутко. Вероятнее всего на позиции правого защитника сыграет бразилец Додо. Кроме того, игру с полтавчанами пропустят Андрей Борячук и Данило Сикан.

Заявка Шахтера на матч с Ворсклой:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Исмаили

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентиньо

Нападающий: Жуниор Мораес

Поединок Шахтер - Ворскла можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также на сайте Телеграф Спорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого матча.

Напомним, ранее сообщалось, что центральный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко может перебраться в английскую Премьер лигу. Интерес к украинскому хавбеку проявляет Кристал Пэлас.