Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры

Новости спорта:Севилья сенсационно проиграла Эйбару в гостевом поединке шестого тура чемпионата Испании по футболу.

В матче матче 6-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Севилью». Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Эйбар — Севилья 3:2

Голы: Орельяна, 65 (пен), Леон, 77, Коте, 82 — Окампос, 11, Торрес, 33.

Эйбар: Дмитрович — Арбилья, Оливейра, Рамис (Де Бласис, 46), Коте — Экспозито, Диоп — Леон (Альварес, 88), Орельяна, Инуи (Эскаланте, 32) — Кике.

Севилья: Вацлик — Навас, Карлос, Каррисо (Кунде, 61), Эскудеро — Хордан (Гудель, 68), Фернандо, Банега — Окампос, Эль-Хаддади, Торрес (Посо, 79).

Предупреждения: Арбилья, Экспозито, Оливейра — Эскудеро, Гудель, Карлос.

Первый мяч забил полузащитник «Севильи» Лукас Окампос на 11-й минуте после передачи хавбека Жоана Жордана. До перерыва преимущество гостей увеличил полузащитник Оливер Торрес, голевой пас отдал Окампос.

На 66-й минуте хавбек «Эйбара» Фабиан Орельяна отыграл один мяч, реализовав пенальти. В конце второй половины полузащитник Педро Леон сравнял счёт. Спустя пять минут защитник хозяев Хосе Анхель забил победный гол.

«Севилья», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (5) — на 16-м.