Скачать
Четверг, 26.09.2019
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Цуренко вернулась к тренировкам после реабилитации в Испании (Видео)
Цуренко вернулась к тренировкам после реабилитации в Испании (Видео)
Шахтер примет Ворсклу, битва Динамо и Днепра-1: все, что нужно знать о 9-м туре УПЛ
Чемпионат УПЛ: анонс и где смотреть матчи 9-го тура
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте

Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры

Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры
22:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Севилья сенсационно проиграла Эйбару в гостевом поединке шестого тура чемпионата Испании по футболу.

В матче матче 6-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Севилью». Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Эйбар — Севилья 3:2

Голы: Орельяна, 65 (пен), Леон, 77, Коте, 82 — Окампос, 11, Торрес, 33.

Эйбар: Дмитрович — Арбилья, Оливейра, Рамис (Де Бласис, 46), Коте — Экспозито, Диоп — Леон (Альварес, 88), Орельяна, Инуи (Эскаланте, 32) — Кике.

Севилья: Вацлик — Навас, Карлос, Каррисо (Кунде, 61), Эскудеро — Хордан (Гудель, 68), Фернандо, Банега — Окампос, Эль-Хаддади, Торрес (Посо, 79).

Предупреждения: Арбилья, Экспозито, Оливейра — Эскудеро, Гудель, Карлос.

Первый мяч забил полузащитник «Севильи» Лукас Окампос на 11-й минуте после передачи хавбека Жоана Жордана. До перерыва преимущество гостей увеличил полузащитник Оливер Торрес, голевой пас отдал Окампос.

Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры

На 66-й минуте хавбек «Эйбара» Фабиан Орельяна отыграл один мяч, реализовав пенальти. В конце второй половины полузащитник Педро Леон сравнял счёт. Спустя пять минут защитник хозяев Хосе Анхель забил победный гол.

«Севилья», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (5) — на 16-м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Ла Лига, Чемпионат Испании, ФК Севилья, Примера, Новости футбола, ФК Эйбар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
03 Кличко встретился со своим бывшим соперником спустя 20 лет после боя (Видео)
04 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
05 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь