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Торино в невероятном матче вырвало победу у Милана в Серии А (Фото, Видео)

Торино в невероятном матче вырвало победу у Милана в Серии А (Фото, Видео)
07:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Команда Марко Джампаоло вновь разочаровала своих поклонников.

Сегодня в Турине состоялся заключительный поединок пятого тура Серии А — Торино отпраздновал волевую победу над Миланом со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте — с пенальти отличился Кшиштоф Пентек. Вплоть до 72-й минуты Милан вел в счете, пока не забил капитан Торино Андреа Белотти.

Практически мгновенно 26-летний форвард отличился повторно, а его дубль принес команде Вальтера Маццари важные три очка.

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Обзор матча:

Как итог, Милан проиграл 3 из 5 стартовых поединков Серии А, а в турнирной таблице он занимает лишь 13-ю позицию. Торино же ворвался в еврокубковую зону, базируясь на 6-м месте.

В следующем туре Милан 29 сентября дома будет принимать Фиорентину, а Торино днем позже на выезде сыграет против Пармы.

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ФК Милан, ФК Торино, Футбол, Новости футбола, Марко Джампаоло.
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