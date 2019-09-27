Скачать
Пятница, 27.09.2019
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя
Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя
Торино в невероятном матче вырвало победу у Милана в Серии А (Фото, Видео)
Торино в невероятном матче вырвало победу у Милана в Серии А (Фото, Видео)
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте

"Меня ждет большой прыжок в карьере": Кадар - о перспективах в Динамо

"Меня ждет большой прыжок в карьере": Кадар - о перспективах в Динамо
07:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Центрбек раздумывает над изменениями в карьере.

Защитник Динамо Томаш Кадар рассказал о том, как он чувствует себя в Киеве. Центрбек в начале года продлил контракт с киевлянами до 2023 года, но венгр не планирует провести все это время в Киеве и ждет больших изменений в карьере.

Также Кадар надеется, что Динамо выйдет из группы Лиги Европы и пройдет как можно дальше по турнирной сетке.

«В начале сезона мы все были разочарованы. Наши болельщики были недовольны, потому что они привыкли видеть Динамо в Лиге чемпионов, но нам не удалось пробиться в группу в этом году. Мы хорошо начали в Лиге Европы и обыграли Мальме. Было бы неплохо, если нам удастся продвинуться как можно дальше, чтобы попробовать наши силы в матчах с лучшими командами», — цитирует Кадара Nemzetisport.hu.

Лугано - Динамо: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

«Я заключил с Динамо четырехлетний контракт до 2023 года. Рад, что руководство клуба довольно мной и рассчитывают на меня в долгосрочной перспективе. Я уже привык к Киеву. Но это не значит, что обязательно проведу эти четыре года здесь. Мне почти тридцать, я чувствую, что меня ждет большой прыжок».

В нынешнем сезоне 29-летний Кадар провел 12 матчей за Динамо, не отметившись результативными действиями.

Динамо идет на третьем месте в турнирной таблице Favbet Лиги, уступая Шахтеру 10 очков. Следующий матч киевляне проведут 29 сентября дома против СК Днепр-1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Томаш Кадар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
02 Экс-тренер сборной Украины: У киевского Динамо отсутствует "мозг"
03 Шел и падал: пьяный судья в Чехии рассмешил болельщиков (Видео)
04 Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры
05 Травма Месси: когда лучший футболист мира вернется на поле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь