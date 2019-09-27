"Меня ждет большой прыжок в карьере": Кадар - о перспективах в Динамо

Новости спорта:Центрбек раздумывает над изменениями в карьере.

Защитник Динамо Томаш Кадар рассказал о том, как он чувствует себя в Киеве. Центрбек в начале года продлил контракт с киевлянами до 2023 года, но венгр не планирует провести все это время в Киеве и ждет больших изменений в карьере.

Также Кадар надеется, что Динамо выйдет из группы Лиги Европы и пройдет как можно дальше по турнирной сетке.

«В начале сезона мы все были разочарованы. Наши болельщики были недовольны, потому что они привыкли видеть Динамо в Лиге чемпионов, но нам не удалось пробиться в группу в этом году. Мы хорошо начали в Лиге Европы и обыграли Мальме. Было бы неплохо, если нам удастся продвинуться как можно дальше, чтобы попробовать наши силы в матчах с лучшими командами», — цитирует Кадара Nemzetisport.hu.

«Я заключил с Динамо четырехлетний контракт до 2023 года. Рад, что руководство клуба довольно мной и рассчитывают на меня в долгосрочной перспективе. Я уже привык к Киеву. Но это не значит, что обязательно проведу эти четыре года здесь. Мне почти тридцать, я чувствую, что меня ждет большой прыжок».

В нынешнем сезоне 29-летний Кадар провел 12 матчей за Динамо, не отметившись результативными действиями.

Динамо идет на третьем месте в турнирной таблице Favbet Лиги, уступая Шахтеру 10 очков. Следующий матч киевляне проведут 29 сентября дома против СК Днепр-1.