Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, стартуют очередные туры чемпионатов Украины и других популярных европейский лиг. Предлагаем вам ознакомиться с расписанием всех матчей и где можно посмотреть эти поединки.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
19:00 Шахтер - Ворскла Прямая трансляция - канал "Футбол 1"
Чемпионат Украины. Первая лигa
18:00 Прикарпатье - Металлист 1925
Чемпионат Украины. Молодежная лига
13:00 Карпаты U21 - Колос U21
16:00 Александрия U21 - Львов U21
Чемпионат Германии. Бундеслига
21:30 Унион Берлин - Айнтрахт Ф Прямая трансляция - канал "Футбол 1"
Чемпионат Испании. Примера
22:00 Вильярреал - Бетис Прямая трансляция - канал "Футбол 2"
Чемпионат Англии. Чемпионшип
21:45 Фулхэм - Уиган
22:00 Сток Сити - Ноттингем Форест
Чемпионат Турции. Суперлига
20:30 Башакшехир - Ризеспор
За ходом поединка Шахтер - Ворскла также можно будет следить на сайте Телеграф Спорт в текстовой онлайн-трансляции. Начало всех матчей по киевскому времени.