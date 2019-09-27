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Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
09:23 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание футбольных матчей на пятницу, 27 сентября.

Сегодня, 27 сентября, стартуют очередные туры чемпионатов Украины и других популярных европейский лиг. Предлагаем вам ознакомиться с расписанием всех матчей и где можно посмотреть эти поединки.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

19:00 Шахтер - Ворскла Прямая трансляция - канал "Футбол 1"

Чемпионат Украины. Первая лигa

18:00 Прикарпатье - Металлист 1925

Чемпионат Украины. Молодежная лига

13:00 Карпаты U21 - Колос U21

16:00 Александрия U21 - Львов U21

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Чемпионат Германии. Бундеслига

21:30 Унион Берлин - Айнтрахт Ф Прямая трансляция - канал "Футбол 1"

Чемпионат Испании. Примера

22:00 Вильярреал - Бетис Прямая трансляция - канал "Футбол 2"

Чемпионат Англии. Чемпионшип

21:45 Фулхэм - Уиган

22:00 Сток Сити - Ноттингем Форест

Чемпионат Турции. Суперлига

20:30 Башакшехир - Ризеспор

За ходом поединка Шахтер - Ворскла также можно будет следить на сайте Телеграф Спорт в текстовой онлайн-трансляции. Начало всех матчей по киевскому времени.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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