Экс-директор Челси и МЮ намерен приобрести Ньюкасл

Новости спорта:Футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед может перейти в собственность к новому владельцу.

Бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Питер Кеньон намерен приобрести клуб АПЛ — «Ньюкасл», сообщает Daily Mail.

Кеньон собирается совершить покупку вместе с компанией GACP Sports из Флориды, владеющей французским «Бордо».

Общая сумма сделки составит £ 300 млн. Консорциум Кеньона готов внести первоначальный взнос в размере £ 125 млн. Остальная сумма, согласно контракту, будет выплачена в течение трёх лет.

«Ньюкасл» был выставлен на продажу ещё в 2017 году. В 2018 году клуб пыталась приобрести британский миллиардер Аманда Стейвли и ее компания PCP Capital Partners, но нынешний владелец Майкл Эшли посчитал, что предложение в € 250 млн слишком маленькое.

После 6 туров в АПЛ «Ньюкасл» занимает 17-е место в турнирной таблице с 5 очками.