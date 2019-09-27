Джампаоло - о поражении против Торино: Это был лучший матч Милана в этом сезоне

Новости спорта:Итальянский специалист Марко Джампаоло поделился своими эмоциями после поражения Милана в пятом туре Серии А против Торино.

Главный тренер Милана Марко Джампаоло прокомментировал поражение своей команды в поединке против Торино (1:2).

"Игра была под нашим контролем, у нас просто не было возможностей, чтобы довести ее до логического завершения. До первого гола Торино мы практически не рисковали, а затем в течении четырех минут весь матч изменился", — приводит слова тренера Football Italia.

"Были ошибки, но это было лучшее выступление Милана в этом сезоне, так как мы долго доминировали. Естественно, что поражение является не очень хорошим результатом".

"Это было незаслуженное поражение, которое явно производит не лучший эффект на процесс прогресса и нашу самооценку. У меня солидная группа отличных футболистов, и я не могу жаловаться на плохие кадры".

Волевая победа над Миланом стала для Торино первой за 77 лет.