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Реал Сосьедад громит на своем поле Алавес и выходит на вторую строчку в Примере

Реал Сосьедад громит на своем поле Алавес и выходит на вторую строчку в Примере
11:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В поединке шестого тура первенства Испании по футболу Реал Сосьедад одержал разгромную победу над Алавесом на своем поле.

«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» в матче 6-го тура чемпионата Испании со счётом 3:0. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».

"Реал Сосьедад" - "Алавес" 3:0

Голы: Ойарсабаль, 20 (1 : 0); Виллиан Жозе, 32 (2 : 0); Ойарсабаль, 41 (пенальти) (3 : 0)

"Реал Сосьедад": Ремиро; Элустондо; Монреаль; Льоренте Д.; Горозабель (Ле Норман, 75); Мерино; Ойарсабаль (Янузай, 60); Порту; Гевара; Эдегор; Виллиан Жозе (Исак, 46)

"Алавес": Пачеко; Агиррегабирия; Эли Р.; Магальян; Марин Ад.; Сайнс Б. (Гвидетти, 75); Понс; Пина (Ману Гарсия, 60 до 85); Вакасо М. (Видаль Ал., 46); Берк; Перес Л.

Предупреждения: Порту, 61 - Вакасо М., 27; Пина, 49; Ману Гарсия, 75, 85

Удаления: - Ману Гарсия, 85 (второе предупреждение)

Героем встречи стал форвард хозяев Микель Оярсабаль, принявший участие во всех трёх голах. На 19-й минуте он открыл счёт с передачи Мартина Эдегора. На 32-й минуте Оярсабаль отдал голевой пас на Виллиана Жозе. На 41-й минуте он поставил точку в матче, реализовав 11-метровый удар.

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В турнирной таблице испанской Примеры «Реал Сосьедад» поднялся на 2-е место. В активе команды 13 очков. «Алавес», набрав 5 очков, занимает 17-е место. В следующем туре «Реал Сосьедад» 29 сентября отправится в гости к «Севилье», а «Алавес» в этот же день дома будет принимать «Мальорку».

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Футбол, Ла Лига, Чемпионат Испании, ФК Реал Сосьедад, ФК Алавес, Новости футбола.
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