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"Я сделаю это за них": президент Атлетико хочет помочь Барселоне

"Я сделаю это за них": президент Атлетико хочет помочь Барселоне
11:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

Президент Атлетико Энрике Сересо прокомментировал намерение Барселоны обжаловать штраф в размере 300 евро за ранее начало переговоров насчет трансфера Антуана Гризманна. Он иронично заявил, что готов заплатить эту сумму сам.

«Если Барселона не хочет платить даже 300 евро за переговоры с Гризманном, то я сделаю это за них. Они уже потратили больше. Наши юристы занимаются деталями этого дела. У Атлетико нет никаких проблем с Гризманном», — приводит слова Сересо Sport.

Вчера стало известно, что Барселона намерена обжаловать получение штрафа в размере 300 евро за ранний старт переговоров относительно трансфера нападающего Антуана Гризманна из Атлетико.

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Гризманн с 2014 по 2019 выступал в составе Атлетико, а игроком Барселоны он стал 12 июля этого года. Французский форвард успел провести за каталонцев 7 поединков во всех турнирах, отличившись в них 3 забитыми мячами и 2 ассистами.

Барселона в следующем матче 28 сентября на выезде будет будет противостоять Хетафе.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Энрике Сересо.
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