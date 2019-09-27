Легендарный капитан Милана может возглавить клуб из России

Новости спорта:Дженнаро Гаттузо может в скором времени возглавить один из российских клубов.

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо может в скором времени возглавить один из российских клубов, сообщает championat.com.

По информации источника, итальянец прилетел в Москву, одна из его целей — найти новую работу.

По итогам прошлого сезона Гаттузо ушел из Милана — россонери под его руководством не вышли в Лигу чемпионов, что и повлекло за собой последующую смену главного тренера.

Кроме Милана, 41-летний Гаттузо тренировал Сьон, Палермо, ОФИ и Пизу. В последнее время его имя фигурировало в числе претендентов на пост наставника Интера Майами и Лацио.