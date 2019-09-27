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Легендарный капитан Милана может возглавить клуб из России

Легендарный капитан Милана может возглавить клуб из России
11:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дженнаро Гаттузо может в скором времени возглавить один из российских клубов.

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо может в скором времени возглавить один из российских клубов, сообщает championat.com.

По информации источника, итальянец прилетел в Москву, одна из его целей — найти новую работу.

По итогам прошлого сезона Гаттузо ушел из Милана — россонери под его руководством не вышли в Лигу чемпионов, что и повлекло за собой последующую смену главного тренера.

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Кроме Милана, 41-летний Гаттузо тренировал Сьон, Палермо, ОФИ и Пизу. В последнее время его имя фигурировало в числе претендентов на пост наставника Интера Майами и Лацио.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
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