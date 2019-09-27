Детский тренер Ярмоленко назвал главную ошибку Андрея

Новости спорта:Детский тренер вингера Виктор Лазаренко считает, что игрок должен был раньше покинуть киевское Динамо.

Тренер Андрея Ярмоленко в черниговской «Юности» Виктор Лазаренко выразил сожаление о том, что украинский футболист поздно ушел из киевского «Динамо».

«Ярмоленко хотел этого с детства — играть за «Динамо». Для него это было мечтой. Единственное, из-за чего мне, как тренеру, жаль — поздновато он оттуда ушел. Если бы года в 23...», — сказал Лазаренко.

Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006-го по 2017-й годы. В августе 2017-го года Андрей перешел в «Боруссию» Дортмунд в возрасте 27-ми лет.

С лета 2018-го года украинец защищает цвета лондонского «Вест Хэма».