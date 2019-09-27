Защитник Ворсклы - о мачте с Шахтером: Постараемся подарить зрелище

Новости спорта:Футболист отметил, что у "оранжево-черных" весь коллектив очень силен.

Бразильский оборонец полтавской Ворсклы Артур высказался касательно грядущего поединка с донецким Шахтером. Футболист пообещал постараться провести зрелищный матч с "горняками".

"Будет очень сложная игра. Прекрасно знаем, что в составе "горняков" играет очень много техничных бразильцев, но не только они там сильны, весь коллектив очень силен, поэтому нам предстоит очень и очень сложный поединок.

Я надеюсь, что наша команда будет полностью готова, мы работаем над тем, чтобы провести хороший поединок и подарить красивое зрелище болельщикам.

Шахтер — это великая команда, в ее составе очень много великолепных квалифицированных игроков. Нас ждет очень сложный поединок", - рассказал футболист.

Напомним, что Шахтер примет полтавский клуб сегодня, 27 сентября, на ОСК Металлист. Матч запланирован на 19:00 по Киеву.