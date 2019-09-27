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Реал и Наполи планируют грандиозный обмен футболистами

Реал и Наполи планируют грандиозный обмен футболистами
12:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Мадриский клуб хочет укрепить линию обороны.

Руководство Реала планирует предложить Наполи крупную сделку по обмену футболистами. Об этом сообщает AS.

Источник утверждает, что приритетом для "сливочных" в ближайшее трансферное окно станет укрепление защитной линии. С этой целью Реал планирует подписать защитника Наполи Калиду Кулибали.

В данный момент сенегалец оценивается в 100 млн евро. Однако мадридский клуб не готов платить такие деньги за Кулибали, поэтому в потенциальную сделку будет включен полузащитник Иско.

В текущем сезоне Кулибали провел 5 матчей за Наполи и не отметился результативными действиями. В свою очередь Иско сыграл в двух поединках за Реал.

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Ранее сообщалось, что "сливочные" хотят подписать вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга.

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ФК Реал, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Калиду Кулибали.
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