Тренер Торино - о матче с Миланом: Фантастическая игра

Новости спорта:Главный тренер Торино Вальтер Маццари прокомментировал матч пятого тура Серии А против Милана.

Наставник "Торино" Вальтер Маццари поделился впечатлениями от волевой победы "быков" над "Миланом" (2:1) в рамках 5-го тура чемпионата Италии.

- Мы были вялыми в первом тайме, иногда такое случается в домашних матчах, когда мы чувствуем давление. Думаю, футболисты лучше расскажут о том, что произошло в перерыве. Мы провели фантастическую игру и заслужили эту победу.

Что касается нашего равенства с "Наполи" по набранным очкам, то Серия А для нас - это словно велогонка Джиро д'Италия, где сначала нужно пройти все этапы, а затем смотреть на итоговый результат. Вот и мы стараемся идти от матча к матчу, - сказал Маццари в интервью изданию Sky Sport Italia.