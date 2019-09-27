Месси дал совет тренерскому штабу Барселоны относительно Фати

Новости спорта:Лидер каталонской Барселоны Лионель Месси дал совет тренерскому штабу относительно молодого таланта команды Ансу Фати.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре своего одноклубника Ансу Фати, который дебютировал за основную команду каталонцев в 16-летнем возрасте. В текущем сезоне Фати уже забил два мяча, а также дебютировал в Лиге чемпионов в матче с дортмундской «Боруссией».

«Мне он действительно нравится, я пытаюсь помочь ему, поддерживаю его. Он — великолепный игрок, у него есть всё, чтобы добиться успеха.

Но я считаю, что нужно постепенно подводить его к составу, как это было со мной, когда я начинал выступать за «Барселону». Нужно идти медленно, не оказывать на него слишком большого давления.

Нужно помнить, что ему всего 16 лет. Надеюсь, он будет и дальше получать удовольствие, а весь шум вокруг него не будет иметь негативных последствий. Он обладает талантом, чтобы стать одним из лучших», — цитирует Месси Eurosport.