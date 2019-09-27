Легендарный экс-игрок Реала намерен стать футбольным агентом

Новости спорта:Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм может планирует начать агентскую деятельность.

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм намерен приступить к агентской деятельности. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, экс-футболист еще минувшим летом образовал агентскую компанию под названием Footwork Management Limited. Этим делом Бекхэм будет заниматься совместно со своими друзьями - Дэйви Гарднером и Николой Хоусоном.

Фирма Бекхэма будет вести дела небольшого круга футболистов. Первой целью агентства является 17-летний нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд. Сообщается, что запуск компании планируют осуществить в начале октября.

Напомним, что Бекхэм также является совладельцем американского клуба Интер Майами, который в следующем году начнет свои выступления в МЛС.

Ранее именитый англичанин заявил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную Англии.