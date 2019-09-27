Скачать
Пятница, 27.09.2019
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя
Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя
Торино в невероятном матче вырвало победу у Милана в Серии А (Фото, Видео)
Торино в невероятном матче вырвало победу у Милана в Серии А (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Легендарный экс-игрок Реала намерен стать футбольным агентом

Легендарный экс-игрок Реала намерен стать футбольным агентом
13:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм может планирует начать агентскую деятельность.

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм намерен приступить к агентской деятельности. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, экс-футболист еще минувшим летом образовал агентскую компанию под названием Footwork Management Limited. Этим делом Бекхэм будет заниматься совместно со своими друзьями - Дэйви Гарднером и Николой Хоусоном.

Фирма Бекхэма будет вести дела небольшого круга футболистов. Первой целью агентства является 17-летний нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд. Сообщается, что запуск компании планируют осуществить в начале октября.

Погба, Хабиб и Джокович - следующие: Ибрагимович запустил новый челлендж (Видео)

Напомним, что Бекхэм также является совладельцем американского клуба Интер Майами, который в следующем году начнет свои выступления в МЛС.

Ранее именитый англичанин заявил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную Англии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Дэвид Бекхэм, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
02 Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
03 Шел и падал: пьяный судья в Чехии рассмешил болельщиков (Видео)
04 Экс-тренер сборной Украины: У киевского Динамо отсутствует "мозг"
05 Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь