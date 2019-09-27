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Экс-форвард сборной Украины: Шахтер рано поздравлять с победой в УПЛ

Экс-форвард сборной Украины: Шахтер рано поздравлять с победой в УПЛ
13:38 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий донецкого Шахтера Андрей Воробей прокомментировал чемпионскую гонку в УПЛ.

40-летний экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Андрей Воробей считает, что «Шахтер» еще рано поздравлять с победой в чемпионате Украины, несмотря на большой отрыв от конкурентов.

«Могут ли горняки пройти весь чемпионат без поражений? Думаю, что нет. Впереди еще много матчей. И где-то «Шахтер» будет терять очки, будут поражения. Будет еще много матчей с серьезными соперниками, много матчей с «Динамо».

Но если говорить о борьбе за чемпионство, то, конечно, «Шахтер» сделал очень большой шаг к нему. С победой в чемпионате поздравлять их еще преждевременно, но отрыв от «Динамо» сейчас дает «Шахтеру» большое преимущество», — отметил Воробей.

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После 8-ми сыгранных туров «Шахтер» занимает первое место в УПЛ с 24-мя очками в активе. У идущих следом «Динамо» и «Десны» по 14 очков.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Андрей Воробей, Новости футбола.
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