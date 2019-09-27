Сульшер рассказал о кадровых проблемах МЮ накануне игры с Арсеналом

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч против лондонского Арсенала.

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своими ожиданиями от матча 7-го тура АПЛ с "Арсеналом".

Матч будет сыгран в понедельник, 30 сентября. В первую очередь прессу интересовало состояние травмированных, слова норвежца приводит официальный сайт "красных дьяволов".

"Несколько человек еще не восстановились. У Погба были проблемы с лодыжкой, он доиграл кубковый матч до конца, но ему было сложно это сделать, он чувствует боль. Посмотрим, успеет ли он восстановиться".

"Джонс выбыл вплоть до паузы на матчи сборных. Не думаю, что Марсьяаль выйдет на поле до перерыва. Шоу восстанавливается, надеюсь, мы его увидим. Рашфорд и Антони могут пропустить матч. Нужно работать с теми, кто доступен".