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Сульшер рассказал о кадровых проблемах МЮ накануне игры с Арсеналом

Сульшер рассказал о кадровых проблемах МЮ накануне игры с Арсеналом
14:01 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч против лондонского Арсенала.

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своими ожиданиями от матча 7-го тура АПЛ с "Арсеналом".

Матч будет сыгран в понедельник, 30 сентября. В первую очередь прессу интересовало состояние травмированных, слова норвежца приводит официальный сайт "красных дьяволов".

"Несколько человек еще не восстановились. У Погба были проблемы с лодыжкой, он доиграл кубковый матч до конца, но ему было сложно это сделать, он чувствует боль. Посмотрим, успеет ли он восстановиться".

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"Джонс выбыл вплоть до паузы на матчи сборных. Не думаю, что Марсьяаль выйдет на поле до перерыва. Шоу восстанавливается, надеюсь, мы его увидим. Рашфорд и Антони могут пропустить матч. Нужно работать с теми, кто доступен".

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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