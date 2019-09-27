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КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной

КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
14:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Аргентинская футбольная ассоциация просила уменьшить бан Лионеля Месси до двух месяцев, которые он уже практически отбыл.

Суд южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) не стал удовлетворять апелляцию Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) в уменьшении бана капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, информирует Mundo Deportivo.

Напомним, что Конфедерация решила отстранить нападающего Барселоны из-за того, что тот разразился критикой в их адрес во время Копа Америки, а также заявил, что те все подготовили для победы Бразилии.

Кроме того Лионель не явился на церемонию вручения медалей за третье место. АФА же хотела сократить дисквалификацию футболиста до двух месяцев, которые уже почти прошли.

Месси дал совет тренерскому штабу Барселоны относительно Фати

Таким образом, Месси не поможет аргентинской команде в поединках с Германией и Эквадором.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола, КОНМЕБОЛ.
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