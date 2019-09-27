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Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией

Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
15:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФФУ

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань огласил список вызванных игроков на ближайшие матчи "сине-желтых".

Об этом информирует пресс-служба УАФ.

"Молодежка" проведет матч отбора к Евро-2021 против сборной Румынии (10 октября), а также товарищескую встречу против сборной Греции (14 октября).

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба — Динамо), Олег Билык (Александрия);

Защитники: Денис Попов (Динамо), Валерий Бондарь (Шахтер), Ефим Конопля (Десна), Евгений Чеберко (Заря), Владислав Дубинчак (Карпаты), Владислав Бабогло (Александрия), Алексей Быков (Мариуполь), Орест Лебеденко (Луго, Испания), Богдан Милованов (Спортинг Хихон, Испания);

Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба — Динамо), Богдан Леднев (Заря), Евгений Смирный (Колос), Александр Назаренко (Днепр-1), Максим Чех, Дмитрий Топалов (оба — Мариуполь), Михаил Мудрик, Дмитрий Крыскив (оба — Шахтер), Ахмед Алибеков (Слован Либерец, Чехия);

Нападающие: Владислав Супряга (Днепр-1), Назарий Русин (Заря), Олег Кожушко (Колос).

Резервный список:

Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — Шахтер), Тимур Стецькив (Александрия), Виктор Корниенко, Владислав Вакула (оба — Мариуполь), Артем Козак, Владимир Якимец (оба — Карпаты), Сергей Булеца (Днепр-1), Даниил Бескоровайный (Дунайска Стреда, Словакия).

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