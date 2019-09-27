Шахтер - Ворскла: составы команд на матч 9-го тура УПЛ

Сегодня, 27 сентября, в Украине стартует 9-й тур украинской Премьер-лиги.
В единственном матче игрового дня Шахтер на ОСК "Металлист" в Харькове примет Ворсклу. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени, а стартовый свисток даст главный арбитр поединка Евгений Арановский. Прямая видеотрансляция матча доступна телеканале "Футбол 1".
Незадолго до начала поединка стали известны стартовые составы команд.
Шахтер: Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Соломон, Коноплянка, Тайсон, Дентиньо.
Ворскла: Ткаченко, Сакив, Чеснаков, Сапай, Кане, Баенко, Габелок, Петрович, Артур, Хебай, Альюн.
Напомним, после 8-и туров Горняки уверенно лидируют в первенстве страны, набрав максимум очков. Ворскла занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре Шахтер отправится в гости к Днепру-1, а полтавчане примут Мариуполь.