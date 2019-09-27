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Шахтер - Ворскла: составы команд на матч 9-го тура УПЛ

Шахтер - Ворскла: составы команд на матч 9-го тура УПЛ
18:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер и Ворскла проведут матч в Харькове.

Сегодня, 27 сентября, в Украине стартует 9-й тур украинской Премьер-лиги. 

В единственном матче игрового дня Шахтер на ОСК "Металлист" в Харькове примет Ворсклу. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени, а стартовый свисток даст главный арбитр поединка Евгений Арановский. Прямая видеотрансляция матча доступна телеканале "Футбол 1".

Незадолго до начала поединка стали известны стартовые составы команд.

Шахтер: Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Соломон, Коноплянка, Тайсон, Дентиньо.

Ворскла: Ткаченко, Сакив, Чеснаков, Сапай, Кане, Баенко, Габелок, Петрович, Артур, Хебай, Альюн.

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Напомним, после 8-и туров Горняки уверенно лидируют в первенстве страны, набрав максимум очков. Ворскла занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре Шахтер отправится в гости к Днепру-1, а полтавчане примут Мариуполь.

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ФК Шахтер, ФК Ворскла, УПЛ, Шахтер - Ворскла.
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