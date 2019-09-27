Клопп рассказал, когда Алисон вернется к тренировкам

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал восстановление Алисона Бекера после травмы.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии вратаря Алисона Бекера, продолжающего восстановление после травмы.

"Алиссон близок к возвращению в команду. Он тренировался вчера и провёл полное занятие, но не с нами, а с тренерами вратарей. Разумеется, последнее слово будет за медицинским штабом, потому что мы должны знать, как дела обстоят на самом деле.

Завтра Али не сыграет. Пока всё идёт к тому, что он сможет вернуться к полноценным тренировкам в воскресенье. Мы не уверены на сто процентов, но он действительно очень близок к возвращению", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

Напомним, Алисон травмировался 9 августа в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (4:1)