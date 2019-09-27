Бербатов: При Алексе Фергюсоне у МЮ была аура победителей

Новости спорта:Экс-форвард Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов поделился своим мнением об игре "красных дьяволов" в АПЛ.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что соперники перестали бояться "красных дьяволов", играя на стадионе Олд Траффорд.

"При Алексе Фергюсоне у МЮ была какая-то аура победителей. Даже когда команда находилась в плохой форме, соперники постоянно совершали ошибки, находясь на поле Олд Траффорд. Нас боялись. Но сейчас Юнайтед не боятся.

В прошлую среду я видел, как играл на Олд Траффорд Рочдэйл. Им было по барабану, что они приехали в логово Манчестер Юнайтед. Поэтому нашей команде нужно снова сделать так, чтобы соперники обделывались еще до того, как выйдут на поле в Манчестере", - цитирует Бербатова Daily Mail.

Напомним, после шести туров манкунианцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков. В прошлом туре подопечные Оле-Гуннара Сульшера сенсационно проиграли Вест Хэму (0:2).

Ранее экс-игрок манкунианцев Гари Невилл заявил, что состав "красных дьяволов" не соответствует уровню борьбы за чемпионство в АПЛ.