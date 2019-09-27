Одноклубник Малиновского стал целью Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Нападающий Аталанты и сборной Колумбии Дуван Сапата может перебраться в чемпионат Англии.

Колумбийский форвард итальянского клуба Аталанта Дуван Сапата может перебраться в английскую Премьер лигу.

Как сообщает Calciomercato, за выступлениями нападающего сборной Колумбии внимательно наблюдает именитый Манчестер Юнайтед.

Дуван Сапата играет за Аталанту на правах аренды, а контракт колумбийца принадлежит Сампдории. В текущем сезоне Серии А Сапата сыграл во всех пяти стартовых турах и забил четыре гола, а его клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата.

В свою очередь Аталанта намерена выкупить контракт Сапаты у Сампдории и уже потом, вероятнее всего, продать его в МЮ.

Напомним, этим летом в Аталанту из бельгийского Генка перебрался украинский хавбек Руслан Малиновский.

Аталанта в этом сезоне впервые в своей истории играет в групповом раунде Лиги чемпионов и является соперником донецкого Шахтера по группе. Следующий матч ЛЧ клуб из Бергамо сыграет непосредственно против "горняков". Матч состоится во вторник на стадионе "Сан Сиро" в Милане. Начало поединка в 19:55. Текстовая онлайн-трансляция этого противостояния будет доступна на сайте Телеграф Спорт.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед проявлял интерес к форварду французского Лиона Мусса Дембеле. "Красные дьяволы" активно ищут замену бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку, который летом перебрался в миланский Интер.