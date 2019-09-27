Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)

Новости спорта:Александр Хацкевич прокомментировал свой уход из киевского клуба.

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич в интервью Вацко Live рассказал о задачах, которые он ставил перед подписанием нового контракта и о причинах увольнения из клуба.

"Когда мы встретились с Суркисом для обсуждения нового контракта, я сказал, что основная задача с моей стороны — это выигрыш чемпионата Украины. Я не мог гарантировать попадание в Лигу чемпионов. Любой тренер не сможет гарантировать это. Все зависит от удачи, жеребьевки, в каком состоянии команда".

"Задачи у обеих команд в Лиге чемпионов одинаковые, и без удачи никак нельзя".

Также белорусский специалист признался, знал ли он, что домашняя игра против Брюгге станет его последней во главе Динамо.

"Конечно, когда ты не выполняешь основную задачу, и это уже был третий год подряд. Вне зависимости, какой у тебя состав или какой соперник. Я понимаю, почему была поставлена задача попасть в групповой этап, ведь финансовая сторона достаточно высокая в этом турнире", — сказал Хацкевич.