Скачать
Пятница, 27.09.2019
Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
Кличко заступился за профессиональный бокс в Украине
Кличко заступился за профессиональный бокс в Украине
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)
Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)

Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)

Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
20:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер без проблем одолел аутсайдера УПЛ.

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился стартовый поединок 9-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер - Ворскла.  

Шахтер 4:0 Ворскла

Голы: Бондарь 32', Коноплянка 50' (с пенальти), Алан Патрик 72', Мораес 77'

Предупреждения: Артур 5', Баенко 55'

В первом тайме Горняки не форсировали события, однако полностью контролировали ход встречи. На 32-й минуте матча 20-летний защитник Валерий Бондарь после подачи с углового головой поразил ворота гостей. Этот гол стал дебютным за клуб для чемпиона мира U-20. В добавленное время первого тайма Коноплянка из убойной позиции попал в перекладину.

Ворскла - Динамо: обзор разгрома 0:5 (Видео)

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Второй тайм начался с еще одного дебютного гола: Евгений Коноплянка реализовал 11-метровый, который заработал Додо. Еще через несколько минут Алан Патрик мощнейшим ударом едва не сломал штангу. Бразилец забил немного позже после "стараний" вратаря гостей Ткаченко и защитника Ворсклы. На этом несчастья для Ворсклы не закончились: на 77 минуте отличился вышедший на замену Жуниор Мораес, который, к слову, забил свой 8-й мяч в первенстве.

Составы команд:

Шахтер: Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко (Коваленко 67'), Соломон (Марлос 62'), Коноплянка, Тайсон, Дентиньо (Мораес 71').

Ворскла: Ткаченко, Сакив, Чеснаков, Сапай, Кане, Баенко, Габелок, Петрович (Челядин 81'), Артур (Якубу Наджееб 60'), Хебай (Васин 64'), Альюн.

После этой победы Шахтер упрочил лидерство в УПЛ. Отставание идущей второй Десны от Горняков становит 13 очков. В следующем туре дончане отправятся в гости к Днепру-1, а Ворскла примет Мариуполь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Шахтер - Ворскла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
02 Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
03 Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
04 Шел и падал: пьяный судья в Чехии рассмешил болельщиков (Видео)
05 Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь