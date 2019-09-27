Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)

Новости спорта:Шахтер без проблем одолел аутсайдера УПЛ.

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился стартовый поединок 9-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер - Ворскла.

Шахтер 4:0 Ворскла

Голы: Бондарь 32', Коноплянка 50' (с пенальти), Алан Патрик 72', Мораес 77'

Предупреждения: Артур 5', Баенко 55'

В первом тайме Горняки не форсировали события, однако полностью контролировали ход встречи. На 32-й минуте матча 20-летний защитник Валерий Бондарь после подачи с углового головой поразил ворота гостей. Этот гол стал дебютным за клуб для чемпиона мира U-20. В добавленное время первого тайма Коноплянка из убойной позиции попал в перекладину.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Второй тайм начался с еще одного дебютного гола: Евгений Коноплянка реализовал 11-метровый, который заработал Додо. Еще через несколько минут Алан Патрик мощнейшим ударом едва не сломал штангу. Бразилец забил немного позже после "стараний" вратаря гостей Ткаченко и защитника Ворсклы. На этом несчастья для Ворсклы не закончились: на 77 минуте отличился вышедший на замену Жуниор Мораес, который, к слову, забил свой 8-й мяч в первенстве.

Составы команд:

Шахтер: Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко (Коваленко 67'), Соломон (Марлос 62'), Коноплянка, Тайсон, Дентиньо (Мораес 71').

Ворскла: Ткаченко, Сакив, Чеснаков, Сапай, Кане, Баенко, Габелок, Петрович (Челядин 81'), Артур (Якубу Наджееб 60'), Хебай (Васин 64'), Альюн.

После этой победы Шахтер упрочил лидерство в УПЛ. Отставание идущей второй Десны от Горняков становит 13 очков. В следующем туре дончане отправятся в гости к Днепру-1, а Ворскла примет Мариуполь.