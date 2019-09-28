Экс-игрок Интера перешел в латиноамериканский чемпионат

Новости спорта:Игрок сборной Колумбии пополнил состав Васко Да Гамы.

Колумбийский полузащитник Фреди Гуарин перешел в клуб бразильской Серии А Васко да Гама, сообщает официальный сайт клуба из Рио-де-Жанейро.

33-летний игрок перебрался в Васко на правах свободного агента, ведь накануне закончился его контракт с китайским Шанхай Шеньхуа, за который он выступал с 2016 года.

Наиболее известен Гуарин по выступлениям за Интер и Порту. Также играл за колумбийский Энвигадо, аргентинскую Боку Жуниорс и французский Сент-Этьенн.

Всего в составе Шанхая Гуарин провел 81 матч, забив при этом 21 гол.

На данный момент Васко да Гама находится 13-м месте турнирной таблицы чемпионата Бразилии. Следующий матч команда проведет завтра против Коринтианса.