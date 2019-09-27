Перекладина, штанга, пенальти: обзор сумасшедшего матча Шахтер - Ворскла (Видео)

Новости спорта:Смотреть онлайн видеообзор матча 9-го тура УПЛ Шахтер - Ворскла.

27 сентября донецкий Шахтер в Харькове принимал полтавскую Ворсклу. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу Горняков.

Ожидаемо, Шахтер взял мяч под свой контроль, однако подопечные Каштру не спешили атаковать. А отличиться дончанам удалось лишь во второй половине первого тайма и лишь со стандартного положения. На 32-й минуте поединка Соломон подал угловой с правого фланга, а юный защитник Бондарь вколотил "снаряд" в угол ворот Ткаченко, который лишь наблюдал за полетом мяча. Этот гол стал дебютным для чемпиона мира U-20 в дебютном матче за Шахтер!

Обзор матча Шахтер - Ворскла:

Очень активно играл на своем фланге Евгений Коноплянка, который имел уйму моментов для взятия ворот, однако мяч после его ударов летел то в защитника, то в перекладину, то и вовсе мимо ворот. Во втором тайме Додо заработал 11-метровый и команда отдала право исполнить "приговор" Евгению, который сегодня впервые вышел в старте Шахтера. Коноплянка не сплоховал и "развел" мяч и вратаря по разным углам.

Шахтер продолжал давить и это давление заставляло гостей ошибаться. На 72-й минуте матча голкипер и защитник полтавчан "зачудили" в своей штрафной и привезли гол, который забил Алан Патрик. Окончательный счет в матче установил вышедший на замену Жуниор Мораес после блестящей передачи Исмаили. Этот гол для Мораеса стал 8-м в нынешнем первенстве Украины и он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ.