Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги

Новости спорта:Из-за неправильной заявки на игру против МК Донс Ливерпуль может быть исключен из Кубка лиги.

Ливерпуль может быть исключён из Кубка английской лиги, сообщает The Athletic.

Согласно информации источника, в матче 1/16 финала турнира с Милтон-Кинс Донс в составе красных сыграл футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в соревновании. Имя игрока не называется.

Комментируя ситуацию, источник из Ливерпуля сказал: «Клуб знает о потенциальной административной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими футбольными органами, чтобы установить факты в этом вопросе. Клуб не будет делать комментариев по этой ситуации до тех пор, пока этот процесс не будет завершён».

Если вина Ливерпуля будет доказана, клуб может быть оштрафован либо исключён из Кубка лиги.