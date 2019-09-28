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Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги

Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
10:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Из-за неправильной заявки на игру против МК Донс Ливерпуль может быть исключен из Кубка лиги.

Ливерпуль может быть исключён из Кубка английской лиги, сообщает The Athletic.

Согласно информации источника, в матче 1/16 финала турнира с Милтон-Кинс Донс в составе красных сыграл футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в соревновании. Имя игрока не называется.

Комментируя ситуацию, источник из Ливерпуля сказал: «Клуб знает о потенциальной административной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими футбольными органами, чтобы установить факты в этом вопросе. Клуб не будет делать комментариев по этой ситуации до тех пор, пока этот процесс не будет завершён».

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Если вина Ливерпуля будет доказана, клуб может быть оштрафован либо исключён из Кубка лиги.

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ФК Ливерпуль, Кубок Лиги, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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