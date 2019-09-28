Симеоне похвалил Реал накануне мадридского дерби

Новости спорта:Диего Симеоне в предверии матча Атлетико - Реал заявил, что Реал улучшил свою игру.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от встречи с мадридским Реалом в 7-м туре Примеры.

"Реал существенно улучшил свою игру в матче с Севильей и показал этот же уровень против Осасуны, даже несмотря на замены. Думаю, они продолжат в этом же духе и во встрече с нами.

Мне кажется, что Реал имеет очень хороших игроков, если они смогут использовать свободные пространства, то против них будет очень сложно играть.

Бэйл прогрессирует, Бензема находится в идеальной форме, Азар обладает огромным потенциалом. У них отличные игроки и отличный тренер. Нам нужно выступить очень хорошо, чтобы создать для них проблемы", – рассказал Симеоне в интервью изданию Marca.