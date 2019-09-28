Лидер Наполи получил дисквалификацию на два матча за оскорбление судьи

Новости спорта:Калиду Кулибали пропустит две игры Серии А из-за того, что оскорбил арбитра в игре с Кальяри.

Защитник Наполи Калиду Кулибали получил дисквалификацию на два матча за поведение во встрече с Кальяри (0:1). На 89-й минуте того поединка сенегалец получил прямую красную карточку за оскорбление главного арбитра встречи.

Кулибали отстранили на два матча, а также оштрафовали на 10 тысяч евро. Таким образом, 28-летний центрбек будет вынужден пропустить встречи с Брешией и Торино.

В текущем сезоне Кулибали провел 5 матчей за "партенопейцев" в Серии А, в которых совершил 14 отборов и 6 перехватов.

Напомним, по итогам прошлой кампании Серии А Кулибали был признан лучшим защитником лиги.