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"Хотим победить": Зидан - о матче против Атлетико

"Хотим победить": Зидан - о матче против Атлетико
11:55 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твитер

Новости спорта:Зидан хочет нанести поражение Атлетико в мадридском дерби.

Накануне игры с Атлетико наставник Реала дал несколько комментариев по поводу того, что он ждет от матча.

"Атлетико – это народная команда? Я в подобные темы не вмешиваюсь. Могу только сказать, что здесь люди работают столько же. Хотя некоторые и могут говорить, что у нас богатый клуб, а у Атлетико – команда рабочего класса.

Я не собираюсь ничего менять. Знаю только одно – болельщики Реала хотят гордиться своими игроками, и мы готовы сделать все для этого.

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В дерби мы хотим победы. Нам будет сложно в матче с очень сильным соперником. Мы все в одной лодке. Я рассчитываю на всех. Хочу сказать, что мои игроки готовы. Я бы с радостью выпустил на поле всех 25 футболистов из заявки", – цитирует Зидана Marca.

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