Лунин вновь начнет матч Примеры на скамейке запасных

Новости спорта:Несмотря на ошибку Жорди Масипа в прошлом туре Андрей Лунин вновь останется в запасе.

Вратарь Жорди Масип останется основным в Вальядолиде и сыграет в стартовом составе в матче 7-го тура чемпионата Испании против Эспаньола, сообщает Marca.

На вопрос издания, планируются ли изменения в матче с Эспаньолом на вратарской позиции после ошибки Масипа и неуверенной игры в предыдущем туре Ла Лиги против Гранады, главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес ответил : «Нет».

Украинский вратарь Андрей Лунин еще не дебютировал за Вальядолид, матчи предыдущих туров провел в запасе.

Ранее тренер испанцев заявлял, что Лунин получит свое время в лишь в Кубке Испании.