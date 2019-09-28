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Лунин вновь начнет матч Примеры на скамейке запасных

Лунин вновь начнет матч Примеры на скамейке запасных
12:42 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Несмотря на ошибку Жорди Масипа в прошлом туре Андрей Лунин вновь останется в запасе.

Вратарь Жорди Масип останется основным в Вальядолиде и сыграет в стартовом составе в матче 7-го тура чемпионата Испании против Эспаньола, сообщает Marca.

На вопрос издания, планируются ли изменения в матче с Эспаньолом на вратарской позиции после ошибки Масипа и неуверенной игры в предыдущем туре Ла Лиги против Гранады, главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес ответил : «Нет».

Украинский вратарь Андрей Лунин еще не дебютировал за Вальядолид, матчи предыдущих туров провел в запасе.

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Ранее тренер испанцев заявлял, что Лунин получит свое время в лишь в Кубке Испании.

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ФК Реал, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
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