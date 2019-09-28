Скачать
Суббота, 28.09.2019
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Украинца признали боксером года в Великобритании
Украинца признали боксером года в Великобритании
Стаховский вылетел из турнира в Орлеане
Стаховский вылетел из турнира в Орлеане
Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе
Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе

Зозуля забил шикарный гол головой с линии штрафной (Видео)

Зозуля забил шикарный гол головой с линии штрафной (Видео)
14:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча Сегунды Лас-Пальмас - Альбасете.

В рамках 8-го тура испанской Сегунды Альбасете в гостевом поединке проиграл Лас-Пальмасу со счетом 3:2.

Украинский нападающий Роман Зозуля вышел за выездную команду в стартовом составе и успел отметиться голом на 86-й минуте. Это первый гол футболиста в этом сезоне.

Лас-Пальмас - Альбасете - 3:2

Голы: 1:0 – 31 Виера, 2:0 – 45 Виера, 3:0 – 68 Пекхарт, 3:1 – 86 Зозуля, 3:2 – 90 Акунья.

Видеообзор матча: (гол Зозули на смотреть с 0:51).

Перекладина, штанга, пенальти: обзор сумасшедшего матча Шахтер - Ворскла (Видео)

Лас-Пальмас – Жозеп Мартинес, Артилес, де ла Белья, Лемос, Нарваэс (Пекхарт, 55), Руис де Галаррета, Виера (Родригес, 78), Фабио Гонсалес, Педри, Срнич (Суарес, 83), Лемос.

Альбасете – Надаль, Фран Гарсия, Альберто Бенито, Арройо, Каро, Олабе (Капецци, 38), Паскуаль (Барри, 75), Альваро (Акунья, 67), Санчес, Манай, Зозуля.

Предупреждения: Нарваэс (26), Надаль (44), Арройо (47), Капецци (62), Фран Гарсия (63), Педри (84), Пекхарт (85).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Видео, Сегунда, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете, ФК Лас-Пальмас, Лас-Пальмас - Альбасете.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
02 Перекладина, штанга, пенальти: обзор сумасшедшего матча Шахтер - Ворскла (Видео)
03 Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
04 Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)
05 Форвард Милана процитировал Андрея Шевченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь