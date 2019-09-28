Зозуля забил шикарный гол головой с линии штрафной (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча Сегунды Лас-Пальмас - Альбасете.

В рамках 8-го тура испанской Сегунды Альбасете в гостевом поединке проиграл Лас-Пальмасу со счетом 3:2.

Украинский нападающий Роман Зозуля вышел за выездную команду в стартовом составе и успел отметиться голом на 86-й минуте. Это первый гол футболиста в этом сезоне.

Лас-Пальмас - Альбасете - 3:2

Голы: 1:0 – 31 Виера, 2:0 – 45 Виера, 3:0 – 68 Пекхарт, 3:1 – 86 Зозуля, 3:2 – 90 Акунья.

Видеообзор матча: (гол Зозули на смотреть с 0:51).

Лас-Пальмас – Жозеп Мартинес, Артилес, де ла Белья, Лемос, Нарваэс (Пекхарт, 55), Руис де Галаррета, Виера (Родригес, 78), Фабио Гонсалес, Педри, Срнич (Суарес, 83), Лемос.

Альбасете – Надаль, Фран Гарсия, Альберто Бенито, Арройо, Каро, Олабе (Капецци, 38), Паскуаль (Барри, 75), Альваро (Акунья, 67), Санчес, Манай, Зозуля.

Предупреждения: Нарваэс (26), Надаль (44), Арройо (47), Капецци (62), Фран Гарсия (63), Педри (84), Пекхарт (85).