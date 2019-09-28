Скачать
Суббота, 28.09.2019
"Настоящая рубка": в Британии определили "бой года" (Видео)
"Настоящая рубка": в Британии определили "бой года" (Видео)
Боец ММА издевательски нокаутировал соперника (Видео)
Боец ММА издевательски нокаутировал соперника (Видео)
Спенс - Портер: где и когда смотреть бой
Спенс - Портер: где и когда смотреть бой
"Удар из ниоткуда": зрелищный нокаут в бою Шарп - Джерати (Видео)
"Удар из ниоткуда": зрелищный нокаут в бою Шарп - Джерати (Видео)

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Днепр-1

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Днепр-1
14:57 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Фейсбук

Новости спорта:В воскресенье, 29 сентября, на НСК Олимпийский состоится матч девятого тура FAVBET Лиги, в котором встретятся Динамо и Днепр-1.

Время начала матча - 17:00. Стали известны котировки букмекеров на эту встречу.

Так, букмекеры не сомневаются в победе Динамо. Триумф подопечных Михайличенко оценивают в 1.15, тогда как на успех гостей можно поставить с коэффициентом 19.50. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 7.75.

Если ты считаешь, что обе команды забьют, то можешь рассчитывать на коэффициент 2.61.

Киевляне выбираются из крутого пике после смены главного тренера. Две последние встречи в чемпионате Украины подопечные Михайличенка выиграли с общим счетом 0:6. Столичная команда уже на третьем месте первенства, правда до Шахтера, который расположился на вершине, остается целых десять очков.

Динамо выпустило промо к матчу с Днепр-1 (Видео)

Днепр-1, в свою очередь, демонстрирует крайне нестабильные результаты, чередуя поражения и победы. В частности последнюю игру подопечные Михайленка выиграли довольно уверенно у Карпат - 2:0. На сегодня новичок элитарного дивизиона делит шестую и седьмую строчку с Колосом.

В матче 4-го тура Favbet Лиги Мариуполь на своем поле уступил киевскому Динамо — 0:1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НСК Олимпийский, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Днепр-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
02 Перекладина, штанга, пенальти: обзор сумасшедшего матча Шахтер - Ворскла (Видео)
03 Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)
04 Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
05 Форвард Милана процитировал Андрея Шевченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь