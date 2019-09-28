Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Днепр-1

Новости спорта:В воскресенье, 29 сентября, на НСК Олимпийский состоится матч девятого тура FAVBET Лиги, в котором встретятся Динамо и Днепр-1.

Время начала матча - 17:00. Стали известны котировки букмекеров на эту встречу.

Так, букмекеры не сомневаются в победе Динамо. Триумф подопечных Михайличенко оценивают в 1.15, тогда как на успех гостей можно поставить с коэффициентом 19.50. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 7.75.

Если ты считаешь, что обе команды забьют, то можешь рассчитывать на коэффициент 2.61.

Киевляне выбираются из крутого пике после смены главного тренера. Две последние встречи в чемпионате Украины подопечные Михайличенка выиграли с общим счетом 0:6. Столичная команда уже на третьем месте первенства, правда до Шахтера, который расположился на вершине, остается целых десять очков.

Днепр-1, в свою очередь, демонстрирует крайне нестабильные результаты, чередуя поражения и победы. В частности последнюю игру подопечные Михайленка выиграли довольно уверенно у Карпат - 2:0. На сегодня новичок элитарного дивизиона делит шестую и седьмую строчку с Колосом.

В матче 4-го тура Favbet Лиги Мариуполь на своем поле уступил киевскому Динамо — 0:1.