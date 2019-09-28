Карпаты - Колос: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Смотреть прямую видео онлайн-трансляцию матча девятого тура чемпионата Украины по футболу Карпаты - Колос.

Сегодня, 28 сентября, в чемпионате Украины по футболу будут сыграны два матча. В частности, Карпаты во Львове на стадионе "Украина" примут Колос. Главным арбитром встречи станет Иван Бондарь, а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч можно посмотреть на телеканале "Униан".

В Сети прямая видеотрансляция матча доступна на Youtube-канале Football Hub:

По итогам восьми туров Карпаты (9-е место, 8 очков) и Колос (7-е место, 11 очков) расположились во второй половине турнирной таблицы УПЛ. В следующем туре Колос примет Динамо, а Карпаты отправятся в гости к Александрии.