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Ливерпуль обыграл Шеффилд благодаря курьезному голу (Видео)

Ливерпуль обыграл Шеффилд благодаря курьезному голу (Видео)
16:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Ливерпуль

Новости спорта:Мерсисайдцы одержали седьмую подряд победу в английской Премьер-лиге.

 В седьмом туре английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед дал бой лидеру чемпионата Ливерпулю.

Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте матча, когда после удара Вейналдума голкипер хозяев Хендерсон пропустил мяч под руками.

Эта победа стала для Ливерпуля седьмой подряд (21 очко), у Шеффилда - осталось 8 очков.

В следующем туре 5 октября Ливерпуль сыграет с Лестером, а Шеффилд - с Уотфордом.

Гол Вейналдума

Зозуля забил шикарный гол головой с линии штрафной (Видео)

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1

Гол: Вейналдум, 70

Шеффилд Юнайтед: Д. Хендерсон — Бешем, Иган, О'Коннелл — Болдок, Лундстрем, Норвуд (Кларк, 77), Флек, Стивенс — Макберни, Робинсон (Муссе, 60)

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Дж. Хендерсон (Ориги, 64), Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино (Милнер, 87), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90+4)

Предупреждения: О'Коннелл — Адриан.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Чемпионат Англии, ФК Шеффилд.
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