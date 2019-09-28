Ливерпуль обыграл Шеффилд благодаря курьезному голу (Видео)

В седьмом туре английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед дал бой лидеру чемпионата Ливерпулю.
Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте матча, когда после удара Вейналдума голкипер хозяев Хендерсон пропустил мяч под руками.
Эта победа стала для Ливерпуля седьмой подряд (21 очко), у Шеффилда - осталось 8 очков.
В следующем туре 5 октября Ливерпуль сыграет с Лестером, а Шеффилд - с Уотфордом.
Гол Вейналдума
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1
Гол: Вейналдум, 70
Шеффилд Юнайтед: Д. Хендерсон — Бешем, Иган, О'Коннелл — Болдок, Лундстрем, Норвуд (Кларк, 77), Флек, Стивенс — Макберни, Робинсон (Муссе, 60)
Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Дж. Хендерсон (Ориги, 64), Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино (Милнер, 87), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90+4)
Предупреждения: О'Коннелл — Адриан.