Эвертон - Манчестер Сити: Зинченко в стартовом составе

Новости спорта:Действующий чемпион Манчестер Сити принимает Эвертон в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги.

Стали известны стартовые составы команд на матч 7 тура АПЛ между Эвертоном и Манчестер Сити.

Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Кин, Мина, Динь — Шнейдерлен, Делф — Уолкотт, Сигурдссон, Ришарлисон — Калверт-Льюин

Запасные: Лессль, Холгейт, Сидибе, Ивоби, Дэвис, Тосун, Кен

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг

Запасные: Браво, Менди, Канселу, Б. Силва, Д. Силва, Агуэро, Фоден

Матч Эвертон — Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени.

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