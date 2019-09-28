Эвертон - Манчестер Сити: Зинченко в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на матч 7 тура АПЛ между Эвертоном и Манчестер Сити.
Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Кин, Мина, Динь — Шнейдерлен, Делф — Уолкотт, Сигурдссон, Ришарлисон — Калверт-Льюин
Запасные: Лессль, Холгейт, Сидибе, Ивоби, Дэвис, Тосун, Кен
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг
Запасные: Браво, Менди, Канселу, Б. Силва, Д. Силва, Агуэро, Фоден
Матч Эвертон — Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени.
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