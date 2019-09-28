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Суббота, 28.09.2019
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Колос на выезде разобрался с Карпатами (Видео)
19:06 Сегодня Телеграф football.ua ФК Карпаты

Новости спорта:Смотреть полное видео матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу Карпаты - Колос .

Карпаты - Колос 1:2

Голы: Назарина, 28 — Смирный, 9, Волков, 44

Полное видео матча:

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Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Вакуленко, Дубинчак, Халл — Клец (Войковиц, 65), Назарина — Кириленко (Бойчук, 58), Ди Франко, Диого — Понде (Лоренцен, 77)

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Ориховский, Смирный (Кызылатеш, 56) — Ильин (Кожушко, 81), Волков, Костышин (Рябов, 69) — Нехтий

Предупреждения: Клец, Жоао Диого, Назарина, Вакуленко — Ориховский, Костышин, Парамонов, Кызылатеш, Черноморец, Нехтий

На 75-й минуте Кристиан Понде не реализовал пенальти (вратарь).

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