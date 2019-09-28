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Суббота, 28.09.2019
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Тоттенхэм в меньшинстве сумел обыграть Саутгемптон (Фото)

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Тоттенхэм в меньшинстве сумел обыграть Саутгемптон (Фото)
19:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Исправились за поражение от Лестера.

Тоттенхэм в непростом матче 7-го тура АПЛ победил Саутгемптон.

Открыл счет во встрече Танги Ндомбеле. Затем усилия команды нивелировал Уго Льорис, доигравшийся возле своих ворот до ошибки, которой воспользовался Данни Ингс.

Между этими двумя голами было удаление Сержа Орье за две желтые карточки, которые он получил за четыре минуты.

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Но удалось победить Шпорам благодаря голу Харри Кейна в конце первого тайма. Ответить на этот мяч гости, несмотря на численное преимущество, не смогли.

Тоттенхэм – Саутгемптон 2:1

Голы: Ндомбеле, 24, Кейн, 43 – Ингз, 39.

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз – Уинкс (Ваньяма, 90+3) – Сиссоко, Эриксен, Ндомбеле (Дайер, 78) – Кейн, Сон (Ламела, 64).

Саутгемптон: Ганн – Беднарек, Йосида, Вестергаард (Армстронг, 79) – Уорд-Праус, Ромеу, Хойбьерг, Бертранд – Буфал (Лонг, 88) – Редмонд, Ингз (Обафеми, 83).

Предупреждения: Орье – Йосида, Беднарек.

Удаление: Орье, 31 (вторая желтая карточка).

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ФК Тоттенхэм, Уго Льорис, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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