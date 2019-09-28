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Бразильский футболист рассказал, как едва не погиб, зацепившись за грузовик

Бразильский футболист рассказал, как едва не погиб, зацепившись за грузовик
21:05 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Жоэлинтон признался, что его мама до сих пор не знает об этом инциденте.

Нападающий Ньюкасла Жоэлинтон рассказал о том, как его чуть не переехала машина в детстве.

"Мне тогда было 12 лет. Мы хотели поехать на игру, но поле было очень далеко. Поэтому мы решили зацепиться сзади за грузовик. В какой-то момент я не смог сгруппироваться с упал на дорогу. Мне очень повезло, что ехавший сзади автомобиль успел притормозить и не переехал меня. Из-за этого случая у меня остался огромный шрам на руке.

Моя мама до сих пор не знает этой истории. Да, она спрашивала меня, откуда порез. Но я говорил ей, что упал на футболе. Если бы я сказал правду, она бы заперла меня дома на неделю. А так у меня появился шрам, который, к сожалению плохо затянулся из-за неудачных операций", - приводит слова Жоэлинтона The Sun.

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Напомним, в текущем сезоне АПЛ Жоэлинтон сыграл за Ньюкасл 6 матчей, в которых забил 1 гол.

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ФК Ньюкасл, АПЛ, Чемпионат Англии, Жоэлинтон.
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