Неймар опять принес победу ПСЖ

В восьмом туре чемпионата Франции ПСЖ добыл минимальную победу над Бордо – 1:0. Эти три очка, добытых благодаря голу Неймара, позволили парижанам занять первое место в таблице – как минимум, пока свой матч не сыграет Анже.
Бордо – ПСЖ 0:1
Гол: Неймар, 70.
Бордо: Костиль – Кватенг, Косельни, Мешер, Пабло (Бенито, 77) – Тчуамени, Отавио – Хван, Адли (Де Превиль, 56), Калу – Бриан (Аит-Беннасер, 68).
ПСЖ: Навас – Менье, Силва, Диалло, Кюрзава – Гуйе, Маркиньос, Верратти – Сарабия (Мбаппе, 60), Неймар, Ди Мария (Бернат, 88).
Предупреждения: Верратти, Ди Мария, Маркиньос.