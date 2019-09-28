Неймар опять принес победу ПСЖ

Новости спорта:Скандальный бразилец продолжает приносить победы парижанам.

В восьмом туре чемпионата Франции ПСЖ добыл минимальную победу над Бордо – 1:0. Эти три очка, добытых благодаря голу Неймара, позволили парижанам занять первое место в таблице – как минимум, пока свой матч не сыграет Анже.

Бордо – ПСЖ 0:1

Гол: Неймар, 70.

Бордо: Костиль – Кватенг, Косельни, Мешер, Пабло (Бенито, 77) – Тчуамени, Отавио – Хван, Адли (Де Превиль, 56), Калу – Бриан (Аит-Беннасер, 68).

ПСЖ: Навас – Менье, Силва, Диалло, Кюрзава – Гуйе, Маркиньос, Верратти – Сарабия (Мбаппе, 60), Неймар, Ди Мария (Бернат, 88).

Предупреждения: Верратти, Ди Мария, Маркиньос.