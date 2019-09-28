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Неймар опять принес победу ПСЖ

Неймар опять принес победу ПСЖ
21:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Скандальный бразилец продолжает приносить победы парижанам.

В восьмом туре чемпионата Франции ПСЖ добыл минимальную победу над Бордо – 1:0. Эти три очка, добытых благодаря голу Неймара, позволили парижанам занять первое место в таблице – как минимум, пока свой матч не сыграет Анже.

Бордо – ПСЖ 0:1

Гол: Неймар, 70.

Бордо: Костиль – Кватенг, Косельни, Мешер, Пабло (Бенито, 77) – Тчуамени, Отавио – Хван, Адли (Де Превиль, 56), Калу – Бриан (Аит-Беннасер, 68).

ПСЖ: Навас – Менье, Силва, Диалло, Кюрзава – Гуйе, Маркиньос, Верратти – Сарабия (Мбаппе, 60), Неймар, Ди Мария (Бернат, 88).

Наставник ПСЖ выразил недовольство игрой своей команды против Реймса

Предупреждения: Верратти, Ди Мария, Маркиньос.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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