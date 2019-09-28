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Манчестер Сити обыграл Эвертон и сохранил отставание от Ливерпуля

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Манчестер Сити обыграл Эвертон и сохранил отставание от Ливерпуля
21:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Команда Пепа Гвардиолы сократила отставание от Ливерпуля до прежних пяти очков.

Сегодня состоялся заключительный поединок субботней программы седьмого тура АПЛ — Эвертон дома принимал Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы отпраздновала победу со счетом 3:1.

Счет в матче на 24-й минуте открыл Габриэль Жезус, однако ответ Эвертона не заставил себя долго ждать — ответным взятием ворот отличился Доминик Кальверт-Льюин.

После перерыва забитыми мячами в составе Сити отличились Рияд Марез и Рахим Стерлинг. Как итог, команда Гвардиолы сократила отставание от лидирующего Ливерпуля в турнирной таблице до пяти очков.

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В следующем туре АПЛ Манчестер Сити дома 6 октября будет принимать Вулверхэмптон, а Эвертон днем ранее на выезде сыграет против Бернли.

Эвертон — Манчестер Сити 1:3

Голы: Калверт-Льюин, 33 — Габриэль Жезус, 24, Марез, 71, Стерлинг, 84

Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Кин, Мина, Динь — Шнейдерлен (Дэвис, 81), Делф — Уолкотт (Ивоби, 7 (Кен, 74)), Сигурдссон, Ришарлисон — Калверт-Льюин

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко — Де Брюйне (Б. Силва, 80), Родри, Гюндоган — Марез, Габриэль Жезус (Агуэро, 66), Стерлинг (Д. Силва, 86)

Предупреждения: Шнейдерлен, Мина — Родри, Отаменди

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ФК Манчестер Сити, ФК Эвертон, АПЛ, Чемпионат Англии.
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