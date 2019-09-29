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Хацкевич старался добавить в игру Динамо больше агрессии и скорости

Хацкевич старался добавить в игру Динамо больше агрессии и скорости
09:46 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua

Новости спорта:Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своем тренерском кредо и принципах работы.

— Я вообще ничего не использовал из того, чтобы было при Валерии Васильевиче Лобановском. У меня есть свое направление, которому я следую.

Возможно, у нас с Сергеем Ребровым где-то взгляды совпадают. В плане контроля мяча, тренировочного процесса. Со своей стороны, в игру команды я старался добавить больше агрессии и скорости. Но, когда ты 95 процентов матчей ты играешь в позиционной атаке.

Вот говорят: «Команда не бежит». А куда бежать, если изначально соперники выходят против нас с задачей отыграть в обороне, не дать пространства, а, если получиться, то забить? Так вот, повторюсь, куда бежать? Нужно, для начала, расшатать эту оборону. Здесь и выходит на первый план индивидуальное мастерство при работе в самой сложной — третьей, или как говорят испанцы, работавшие у нас в штабе, четвертой зоны поля. Тут все должно быть доведено до автоматизма. Самое главное: если на этом участке поля ты не обыгрываешь один в один, у тебя нет преимущества. Таким образом, все, что ты делаешь до этого, нивелируется, если ты эту зону не взламываешь. А контратаку ты всегда пропустишь. Две, три, четыре контратаки за тайм будет на твои ворота. И к этому тоже нужно быть готовым.

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К каждой игре мы готовились. А не так: выходим и делаем то, что всегда делали. Такой подход, что мы — «Динамо», и пусть все под нас подстраиваются это — вчерашний день. К каждому сопернику мы готовились отдельно. Кто-то ведь играет с тремя защитниками, кто-то — четырьмя, а кто-то и с пятью. Даже, когда мы играли не третий день, старались проводить тактическую тренировку, смоделировать игру команды в атаке и в обороне. И ребята всегда знали, что даже в таком сумасшедшем игровом цикле будет целенаправленная тактическая подготовка к игре. А не так, что, образно говоря, «вышли, загнали, забили и катаем».

Мне импонирует работа Массимилиано Аллегри. В его работе подкупает игровая дисциплина и то, как футболисты взаимодействуют на поле. В двойках, в тройках. У него не было таких сильных игроков. Но, даже с футболистами не топового уровня, он давал результат. Так у него было и в «Милане», и в «Ювентусе», — отметил Хацкевич в эфире программы «Вацко Light» на Youtube.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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