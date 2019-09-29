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Чудовищный ляп вратаря - в обзоре матча Шеффилд - Ливерпуль (Видео)

Чудовищный ляп вратаря - в обзоре матча Шеффилд - Ливерпуль (Видео)
10:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотреть онлайн видеообзор матча 7-го тура АПЛ Шеффилд - Ливерпуль.

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" принимал "Ливерпуль". Встреча состоялась на стадионе "Брэммел Лэйн" в Шеффилде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум, отправивший мяч в ворота "Шеффилд Юнайтед" на 70-й минуте.

"Ливерпуль" набрал 21 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" (8) — на 10-м месте. В тройку лидером соревнований также входят "Манчестер Сити" (13) и "Лестер Сити" (11).

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В следующем туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" примет "Лестер", а "Шеффилд Юнайтед" сыграет на выезде с "Уотфордом". Оба матча пройдут 5 октября.

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